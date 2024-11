Ex ostaggi a Roma, 'Papa con noi per quelli ancora a Gaza'

Papa Francesco riceve una delegazione di ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre e successivamente rilasciati, Citta' del Vaticano, 14 novembre 2024./// This handout picture provided by the Vatican Media shows Pope Francis receiving a delegation of hostages kidnapped by Hamas on 07 October and subsequently released, Vatican City, 14 November 2024. ANSA/ VATICAN MEDIA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++