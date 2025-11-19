Giornale di Brescia
Ex Ilva, Salis 'preoccupata per lo stallo totale sulla vertenza'

GENOVA, 19 NOV - "Sono estremamente preoccupata per lo stallo totale che si sta verificando sulla vertenza ex Ilva, con un migliaio di lavoratori e di famiglie genovesi che rischiano seriamente di perdere salario e impiego e una città e un Paese che rischiano di perdere uno dei principali asset di sviluppo economico e industriale". Così la sindaca di Genova Silvia Salis interviene sullo sciopero e sulle manifestazioni dei lavoratori ex Ilva in corso nel capoluogo ligure. "Il Governo ha fallito troppe volte nella ricerca di una soluzione efficace per il futuro dell'azienda, dei lavoratori e dell'industria di questa città e di questo Paese - denuncia Salis - Il momento delle risposte è già arrivato da tempo e non è più procrastinabile. I lavoratori avevano giustamente chiesto a questa amministrazione una posizione decisa che salvaguardasse il loro impiego, lo stabilimento e uno sviluppo industriale sostenibile". "Questa amministrazione, fin dai primi giorni del suo insediamento, non si è tirata indietro e ha assunto una posizione decisa, non senza criticità dal punto di vista politico, ma pensando al futuro con un atto di estrema responsabilità nei confronti dei lavoratori e dello sviluppo industriale ed economico della città - rimarca Salis l'impegno per l'attivazione di un forno elettrico a Genova dopo lo spegnimento dell'altoforno -. Ma gli annunci del Governo sono stati ancora una volta disattesi: ora è il tempo delle risposte". Salis conclude ribadendo "totale vicinanza ai lavoratori e di Genova e di tutti gli stabilimenti. Siamo pronti a richiamare nuovamente il Ggoverno alle sue responsabilità in tutte le sedi istituzionali e politiche. Infine, da sindaca non posso non appellarmi ai lavoratori affinché le comprensibili azioni di protesta restino nell'alveo del rispetto del resto della cittadinanza".

