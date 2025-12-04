Giornale di Brescia
Ex Ilva: manifestanti bloccano banchine a Genova Brignole

GENOVA, 04 DIC - I metalmeccanici hanno occupato le banchine 2 e 3 della stazione di Genova Brignole con cori contro il ministro Urso e la premier Meloni. Bloccata da un mezzo pesante la viabilità della rotonda vicino alla stazione. La strategia è non invadere binari ma per ragioni di sicurezza il treno in arrivo è stato cancellato. "La stazione è occupata - ha detto Palombo - ma i binari sono liberi. Questo è quello che succede quando il governo non risponde ai lavoratori". Per Michele De Palma (Fiom) "l'unica soluzione è che convochino subito un tavolo a Palazzo Chigi, lo chiediamo da troppo tempo e non ci hanno mai risposto".

Argomenti
Ex IlvaGENOVA

  3. Ricarica la pagina se necessario