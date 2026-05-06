BERGAMO, 06 MAG - Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sul furto dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della ventiduenne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin. Dolci si trova da prima di mezzogiorno al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, interrogato dal pm Giancarlo Mancusi e dai militari del reparto investigativo. Con lui c'è il suo legale, l'avvocato Eleonora Prandi.
Ex fidanzato di Pamela Genini indagato per vilipendio di cadavere e furto
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