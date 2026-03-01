Ex calciatore D'Ambrosio a Dubai, 'terrorizzati ma stiamo bene'

MILANO, 01 MAR - "Ragazzi stiamo tutti bene, terrorizzati ma stiamo bene": tra i tanti italiani rimasti bloccati a Dubai c'è anche Danilo D'Ambrosio, ex calciatore con 6 presenze in Nazionale e tanti anni passati in club importanti a partire dall'Inter con cui ha giocato per 10 stagioni prima di chiudere la sua carriera l'anno scorso al Monza. D'Ambrosio, nato a Napoli ma rimasto a vivere in Lombardia anche dopo il suo ritiro, si trova a Dubai con la moglie e i due figli piccoli e "ieri - scrive in un post su Instagram - purtroppo hanno abbattuto tre missili sulle nostre teste mentre eravamo in spiaggia. Cadevano detriti e le persone impanicate piangevano e urlavano. Così anche i nostri bambini". "Siamo scappati a casa di un amico e abbiamo trascorso la nottata in un sottoscala tra allarmi e scoppi continui. Aspettiamo solo che ci riportino a casa!!!", conclude l'ex difensore 37enne, che ha giocato anche con Salernitana, Fiorentina e Torino e ora commenta il campionato di calcio su Radiotv Serie A. "E' stata una notte da incubo. Di allarmi. Di rumori e di boati. Di terrore nei nostri occhi. I bambini dormivano ma noi no perchè non sapevamo cosa potesse accadere" ha aggiunto sua moglie Enza De Cristofaro, ripostando il messaggio di un'amica che era con loro e che li ha ospitati. "Quando è scattato l'allarme sui cellulari, siamo corsi a prenderli e siamo scesi giù in cantina. Siamo stati ore al riparo e ogni rumore era uno sguardo di timore tra di noi. Questa mattina ci siamo svegliati tra altri boati. Vogliamo solo tornare a casa". La famiglia D'Ambrosio doveva ripartire oggi per l'Italia ma la chiusura dello spazio aereo di tutta la zona li ha bloccati a Dubai: "Siete in centinaia, vi sentiamo tutti, continuate a pregare per noi", l'ultimo messaggio della moglie dell'ex calciatore dell'Inter.