Ex calciatore Cagliari morto in hotel, domani l'ultimo saluto

CAGLIARI, 03 OTT - Si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa del Santissimo Crocifisso nel quartiere di Generuxi, i funerali di Andrea Capone, l'ex centrocampista del Cagliari calcio di 43 anni, morto domenica scorsa nella suite dell'hotel Palazzo Tirso del capoluogo, dove aveva trascorso la notte. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato di omissione di soccorso: un atto necessario per procedere con l'autopsia e per capire se qualcuno avrebbe potuto aiutare il 43enne, segnalando un eventuale suo malore prima della tragedia e del ritrovamento del corpo. Nel frattempo, si sono appresi nuovi particolari sull'autopsia effettuata ieri all'ospedale Brotzu e durata circa tre ore. Le ultime indiscrezioni attribuiscono il decesso di Capone a un malore che lo avrebbe poi fatto cadere dalle ripide scale della stanza d'albergo che occupava. Non si conoscono ancora le cause del mancamento, ma da quanto si è appreso le condizioni di salute dell'ex calciatore, negli ultimi tempi, non sarebbero state buone, e questo lo avrebbe portato a fare una serie di visite e controlli medici. Secondo la ricostruzione della polizia, nella notte tra sabato e domenica, Capone aveva particpato a una festa per il battesimo del figlio di un amico e aveva concluso la serata in un locale nella zona della marina di Su Siccu insieme ad altri invitati. Poi, visto che non trovava le chiavi di casa, gli è stato offerto di dormire nella suite di Palazzo Tirso. La squadra mobile ha visionato i filmati delle telecamere dell'albergo, dove si vedrebbero chiaramente gli amici accompagnare in camera il 43enne e poi andare via. Durante la notte il malore e il tentativo di scendere le scale per raggiungere il piano inferiore della stanza, forse per chiedere aiuto. Il corpo è stato scoperto domenica mattina intorno alle 11 dal personale dell'hotel.