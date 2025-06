++ Ex assessore di Genova Gambino si autosospende da Fdi ++

GENOVA, 18 GIU - L'ex assessore genovese Sergio Gambino, coinvolto nell' indagine della Procura di Genova per presunte rivelazioni di segreto d'ufficio - riguardanti l'allora candidata sindaca Silvia Melis, oggi alla guida dell''amministrazione cittadina - da parte sua e del comandante della polizia locale del capoluogo ligure, Giurato, si è autosospeso da Fratelli D'Italia. "A seguito dell'indagine avviata dalla Procura di Genova nei miei confronti, pur certo di poter fornire la prova della correttezza di ogni mio comportamento, ho deciso di auto sospendermi dal mio partito di appartenenza, Fratelli d'Italia - scrive Gambino in una nota diffusa dal suo avvocato -. Ho preso questa decisione per il profondo rispetto che nutro per le persone e per i valori fondanti del partito stesso. Proseguirò, invece, nel mio percorso di consigliere comunale per adempiere, con la trasparenza che mi ha sempre contraddistinto, al mandato che i cittadini mi hanno conferito".