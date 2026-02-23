Giornale di Brescia
Ex ambasciatore Mandelson arrestato in Gb per lo scandalo Epstein

LONDRA, 23 FEB - Peter Mandelson, ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair ed ex ambasciatore britannico negli Usa, è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard nell'ambito dell'indagine penale sulle informazioni e i documenti governativi riservati condivisi, quando era ministro, col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Lo rivela Sky News.

LONDRA

