Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Evento raro a Singapore, avvistato un coccodrillo a Sentosa

AA

Le attività acquatiche come il nuoto e il kayak sono state sospese a tempo indeterminato presso le celebri spiagge di Siloso, Palawan e Tanjong a Sentosa. La decisione è stata presa in seguito all'avvistamento di un coccodrillo: si tratta del primo caso documentato nelle acque di questa specifica isola turistica. La Sentosa Development Corporation (SDC) ha confermato che la segnalazione è arrivata il 31 gennaio da un residente di Sentosa Cove. Dopo le verifiche del National Parks Board (NParks), l'avvistamento è stato giudicato credibile, portando alla chiusura precauzionale dei litorali per garantire la sicurezza dei bagnanti. Sebbene il coccodrillo marino sia una presenza abituale e frequente in alcune riserve naturali nel nord di Singapore, il suo avvistamento a Sentosa rappresenta un evento estremamente raro e senza precedenti. La comparsa di questo animale è considerata un fatto del tutto nuovo per l'isola del sud, poiché le sue spiagge artificiali sono zone altamente frequentate e solitamente lontane dagli habitat naturali della specie.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario