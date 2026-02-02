Evento raro a Singapore, avvistato un coccodrillo a Sentosa

Le attività acquatiche come il nuoto e il kayak sono state sospese a tempo indeterminato presso le celebri spiagge di Siloso, Palawan e Tanjong a Sentosa. La decisione è stata presa in seguito all'avvistamento di un coccodrillo: si tratta del primo caso documentato nelle acque di questa specifica isola turistica. La Sentosa Development Corporation (SDC) ha confermato che la segnalazione è arrivata il 31 gennaio da un residente di Sentosa Cove. Dopo le verifiche del National Parks Board (NParks), l'avvistamento è stato giudicato credibile, portando alla chiusura precauzionale dei litorali per garantire la sicurezza dei bagnanti. Sebbene il coccodrillo marino sia una presenza abituale e frequente in alcune riserve naturali nel nord di Singapore, il suo avvistamento a Sentosa rappresenta un evento estremamente raro e senza precedenti. La comparsa di questo animale è considerata un fatto del tutto nuovo per l'isola del sud, poiché le sue spiagge artificiali sono zone altamente frequentate e solitamente lontane dagli habitat naturali della specie.