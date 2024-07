Evaso dal carcere minorile, si è costituito ai carabinieri

BOLOGNA, 12 LUG - Si è costituito ai carabinieri il ragazzo evaso alcuni giorni fa dall'Istituto penale per minori di Bologna. A darne notizia è Uil Pa. "A quanto si è appreso, accompagnato dal suo avvocato, ieri sera si è presentato ad una stazione dei carabinieri di Parma e da qui è stato riportato in cella", dice il segretario nazionale Uil Pa Polizia Penitenziaria Domenico Maldarizzi. Il 17enne, in carcere per rapina" era fuggito dalla sua cella dopo una serie di episodi di disordine che si erano registrati nei giorni precedenti tra le mura dell'istituto in via del Pratello, e probabilmente sentendosi braccato, ha deciso di consegnarsi alle forze dell'ordine". "Ogni giorno - continua Maldarizzi - tra morti, suicidi, omicidi, violenze di ogni genere, stupri e molto altro ancora, viene certificato il fallimento del sistema carcerario, che si tratti del circuito destinato agli adulti o di quello riservato ai minori poco cambia, se non il fatto che in quest'ultimo settore sia ancora più grave. Quelli che stiamo raccontando - aggiunge il segretario - sono numeri pazzeschi, senza precedenti, inumani persino per un paese totalitario, figuriamoci per uno che voglia concretamente dirsi democratico e civile".