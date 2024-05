Evaso catturato su alture di Genova da polizia penitenziaria

GENOVA, 01 MAG - "All'alba di oggi, gli uomini della polizia penitenziari di Marassi a Genova, coordinati dal Primo dirigente del Corpo Lucrezia Nicolò, hanno catturato in un casolare abbandonato sulle alture di Voltri un detenuto semilibero che da alcuni giorni non aveva fatto rientro in piazzale Marassi ed era dunque evaso. Una brillante operazione per la quale esprimo vivo apprezzamento a nome di tutto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria": a renderlo noto è Donato Capece del Sappe in un comunicato. "La cattura è stata condotta in maniera perfetta dal punto di vista operativo nella massima discrezione e sicurezza", aggiunge.