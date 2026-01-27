Evasione totale da 800.000 euro, scoperte 2 influencers di Onlyfans

PISA, 27 GEN - Scoperte dalla guardia di finanza di Pisa due influencer attive soprattutto sulla piattaforma Onlyfans, che hanno nascosto al Fisco 800.000 euro di imposte. Sono una 30enne italiana, e una 46enne della Bulgaria, che abitano nella provincia pisana, sulle quali è concentrata attività ispettiva di natura fiscale. La 30enne, che risulta titolare di una partita Iva, avrebbe evaso circa 300.000 euro; la bulgara 500.000 euro. Minuziose verifiche sul web e attraverso documenti hanno ricostruito il giro d'affari degli ultimi cinque anni da parte delle due donne che potevano contare su oltre 90mila followers disposti a pagare un abbonamento dai 4 euro al mese fino a 54 euro annuale. Le somme, mai dichiarate al Fisco, erano accreditate sui conti correnti o su carte prepagate. Neanche l'Iva veniva dichiarata. Ora l'Agenzia delle Entrate ha potuto avviare gli accertamenti per mandare la cartella esattoriale e recuperare le somme all'Erario. Le Fiamme gialle inoltre evidenziano come una significativa parte dei compensi sia stata occultata pure attraverso l'utilizzo di buoni regalo su Amazon e altre forme di credito digitale, "modalità sempre più diffuse tra gli influencers per nascondere gli introiti". Tali strumenti, spesso trasmessi tramite codici elettronici o wallet online, rendono complessa la tracciabilità e il collegamento con i flussi finanziari reali. "L'individuazione e la contestazione di tali emolumenti - commenta la Guardia di Finanza a Pisa - rappresentano una delle attività tecnicamente delicate, ma cruciali per il successo delle indagini in tale settore.