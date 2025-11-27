Evasione fiscale nei voli privati, sanzioni per cento compagnie

MILANO, 27 NOV - Hanno omesso il versamento dell'imposta, nonostante questa fosse stata regolarmente corrisposta da oltre 16 mila viaggiatori che nel 2025 hanno fruito del servizio di aerotaxi. Un'evasione fiscale per oltre 2 milioni di euro nel settore dei voli privati è stata scoperta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, che ha sanzionato cento compagnie aeree straniere. L'operazione condotta dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Linate incrociando le informazioni relative al traffico aereo con quelle contenute nelle banche dati in uso al Corpo. I controlli hanno interessato oltre 5.150 voli per i quali le compagnie aeree estere hanno omesso il versamento dell'imposta. La tassa omessa, spiega la guardia di finanza, rientra tra le cosiddette imposte 'green', concepite per incidere economicamente su servizi con un potenziale impatto negativo sull'ecosistema, il cui gettito è destinato alla tutela ambientale.