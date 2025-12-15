Evasione da Opera, indagato il compagno di cella del fuggitivo

VARESE, 15 DIC - C'è un indagato per la rocambolesca fuga dal carcere milanese di Opera di Toma Taulant, 41enne albanese evaso lo scorso 7 dicembre. La Procura di Milano ha iscritto Simone Borella, 25 anni, di Cuasso al Monte (Varese), compagno di cella del fuggitivo tuttora ricercato. Secondo gli inquirenti Borella ha favorito la fuga del 41enne scardinando la rete di protezione della cella dove entrambi erano reclusi e creando una corda artigianale annodando le lenzuola utilizzate in cella con del filo di nailon permettendo così a Taulant di calarsi dalla finestra. Borella non sarebbe riuscito ad evadere a sua volta non riuscendo a passare dal varco aperto nella grata a chiusura della cella. Il 25enne è detenuto a Opera dopo la condanna in primo grado a 12 anni per tentato omicidio inflitta dal Tribunale di Varese. Secondo l'accusa sparò ad un 27enne ferendolo in modo grave davanti a un bar di Arcisate (Varese) il 5 gennaio 2024 dopo che la vittima era intervenuta in difesa di una ragazza. Taulan doveva scontare una pena in carcere fino al 2048 e quella messa in atto il 7 dicembre è stata la sua quarta evasione.