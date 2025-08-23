Giornale di Brescia
Evade i domiciliari per cena a base di sushi ma Cc la bloccano

NAPOLI, 23 AGO - L'obiettivo della serata era una cena a base di sushi ma i carabinieri interrompono tutto. Cena giapponese saltata per una donna che era ai domiciliari e che di questo dettaglio non aveva informato nemmeno il suo accompagnatore. Un posto di blocco dei carabinieri di Qualiano (Napoli) rovina i piani. Lungo la Circumvallazione Esterna, illuminata dal lampeggiante, la donna copre discretamente il volto con le mani. Il suo movimento non sfugge ai militari che la riconoscono. E' una 46enne sottoposta alla detenzione domiciliare. Fanno segno all'autista di accostare, chiedono spiegazioni ma a rispondere è l'uomo alla guida: stanno andando a mangiare sushi in un ristorante di Giugliano, dice. Non fa in tempo a concludere la frase che la donna gli stringe il braccio, interrompendolo e aggiungendo con un sorriso che stavano andando a recuperare il figlio a Castel Volturno. I militari spiegano alla 46enne che non è autorizzata a lasciare casa, lasciando l'uomo sorpreso visto che non sapeva che fosse ai domiciliari. La donna è stata arrestata per evasione.

Argomenti
NAPOLI

