Evade dal carcere, accusato di essere affiliato a clan Bari

(v. "Detenuto fugge da carcere di Palmi..." delle 18.06) PALMI, 22 AGO - È Marino Massari, di 35 anni, ritenuto espressione del clan mafioso pugliese "Strigliuglio", l'uomo evaso nel pomeriggio dal carcere di Palmi e ripreso a distanza di poche ore dalla polizia penitenziaria, che aveva avviato le ricerche dell'uomo insieme alla Polizia di Stato e ai carabinieri. Massari sarebbe evaso, sfuggendo al controllo del personale del carcere, arrampicandosi su un muro di cinta alto quattro metri. Il detenuto è stato individuato in una strada di Palmi mentre tentava di allontanarsi ed è stato subito ricondotto in carcere.

