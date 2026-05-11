Evacuazione conclusa, la nave Hondius salpata per i Paesi Bassi

MADRID, 11 MAG - "E' stato completato lo sbarco degli ultimi passeggeri e di parte dell'equipaggio da evacuare dalla nave Mv hondius, che è ripartita". Lo ha detto la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia, nel confermare la fine dell'operazione di evacuazione dei 28 occupanti della nave crociera - 6 croceristi e 22 membri dell'equipaggio - trasferiti in aeroporto per i rimpatri. Poco dopo le 19:00 (le 20 in Italia), l'Hondius è salpata verso i Paesi Bassi.