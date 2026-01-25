Evacuate 500 persone per frana a Niscemi, aperta solo una strada

NISCEMI, 25 GEN - Nuova allerta rischio idrogeologico in Sicilia. Dopo i grandi danni provocati dal ciclone Harry che ha devastato la costa Ionica dell'isola, l'allarme arriva dall'entroterra. Un'area di Niscemi, cittadina del Nisseno di circa 25 mila abitanti, è interessata da una frana cominciata intorno alle 13, con lesioni aperte sull'asfalto che hanno messo in fuga alcuni abitanti. Lo smottamento del terreno sarebbe stato accentuato dalla pioggia copiosa che si è abbattuta su quell'area della Sicilia. A scopo precauzionale le autorità di Protezione civile hanno disposto l'evacuazione di circa 500 persone residenti nelle aree a 'rischio'. La zona interessata è quella compresa tra il quartiere Sante Croci, il Belvedere e l'area che arriva al torrente Benefizio e a contrada Pirillo. Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha disposto la chiusura delle scuole per domani e attivato il Centro operativo comunale. Il primo cittadino parla di "evento franoso drammatico", in una zona che aveva già subito uno smottamento 29 anni fa. Il paese è a rischio isolamento: è stata chiusa la strada provinciale 10 che collega la zona di Ponte Olivo a Niscemi ed è la seconda arteria viaria che viene interdetta al transito, dopo la frana che ha reso impraticabile la provinciale 12. L'unica strada di collegamento con la statale Gela-Catania è la provinciale 11. La sala operativa della Protezione civile regionale ha inviato sul posto circa 70 volontari per assistere la popolazione evacuata e disposto il trasferimento da Palermo di centinaia di brandine destinate all'allestimento delle aree di accoglienza per gli sfollati al palazzetto dello sport "Pio La Torre". Il capo dipartimento Salvo Cocina, in stretto raccordo con il presidente della Regione Renato Schifani, si sta recando a Niscemi per seguire direttamente l'evoluzione della situazione e coordinare le attività operative. Il ministro Nello Musumeci segue "l'evoluzione del grave fenomeno franoso che sta interessando un intero quartiere di Niscemi".