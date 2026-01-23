Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Evacuata scuola superiore a Pistoia per spray al peperoncino

AA

PISTOIA, 23 GEN - Sospetta intossicazione in una scuola di Pistoia dove stamani qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino in un corridoio davanti alle aule. E' successo al professionale Einaudi dove l'aria è diventata irrespirabile e irritante costringendo studenti e personale a lasciare le classi. Sul posto i soccorsi del 118 e i carabinieri. Sarebbe stato uno studente di 16 anni - secondo primi accertamenti dei carabinieri - a spargere spray al peperoncino in un corridoio del primo piano, nei pressi delle macchinette del caffè, nell'istituto professionale Einaudi di Pistoia. La sostanza urticante si è diffusa rapidamente, raggiungendo anche il secondo piano e rendendo l'aria irrespirabile. I sintomi sono stati immediati per decine di persone: forte prurito al naso, gola infiammata e difficoltà respiratorie. Assistiti 16 pazienti, in gran parte studenti, tutti lievemente intossicati. Sul posto le ambulanze della Misericordia di Pistoia e i carabinieri. Tutti quelli portati al pronto soccorso sono via via stati dimessi. I sintomi erano lievi. Il protocollo di sicurezza è scattato istantaneamente, portando all'evacuazione completa della struttura, sia studenti sia docenti che il resto del personale tecnico e amministrativo. La scuola è stata temporaneamente evacuata per l'aerazione dei locali e le verifiche ambientali. I carabinieri hanno avviato le indagini per individuare chi è stato il responsabile del gesto e con quali modalità abbia agito.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PISTOIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario