Evacuata scuola superiore a Pistoia per spray al peperoncino

PISTOIA, 23 GEN - Sospetta intossicazione in una scuola di Pistoia dove stamani qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino in un corridoio davanti alle aule. E' successo al professionale Einaudi dove l'aria è diventata irrespirabile e irritante costringendo studenti e personale a lasciare le classi. Sul posto i soccorsi del 118 e i carabinieri. Sarebbe stato uno studente di 16 anni - secondo primi accertamenti dei carabinieri - a spargere spray al peperoncino in un corridoio del primo piano, nei pressi delle macchinette del caffè, nell'istituto professionale Einaudi di Pistoia. La sostanza urticante si è diffusa rapidamente, raggiungendo anche il secondo piano e rendendo l'aria irrespirabile. I sintomi sono stati immediati per decine di persone: forte prurito al naso, gola infiammata e difficoltà respiratorie. Assistiti 16 pazienti, in gran parte studenti, tutti lievemente intossicati. Sul posto le ambulanze della Misericordia di Pistoia e i carabinieri. Tutti quelli portati al pronto soccorso sono via via stati dimessi. I sintomi erano lievi. Il protocollo di sicurezza è scattato istantaneamente, portando all'evacuazione completa della struttura, sia studenti sia docenti che il resto del personale tecnico e amministrativo. La scuola è stata temporaneamente evacuata per l'aerazione dei locali e le verifiche ambientali. I carabinieri hanno avviato le indagini per individuare chi è stato il responsabile del gesto e con quali modalità abbia agito.