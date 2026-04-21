Eurostat, prezzi di diesel e benzina su del 19,1% e 10,6% a marzo 2026

BRUXELLES, 21 APR - A marzo di quest'anno i prezzi di diesel e benzina sono aumentati rispettivamente del 19,1% e del 10,6% se paragonati al mese di febbraio 2026. È quanto si apprende dalle ultime pubblicazioni di Eurostat sui prezzi dei carburanti. A registrare l'incremento maggiore tra i due carburanti presi in considerazione è stato il diesel, i cui picchi di aumento sono stati raggiunti in Repubblica Ceca e Svezia (+27,6%), Estonia (+26,8%), Lettonia (+25,4%), Belgio (+25,2%) e Paesi Bassi (+25,1%). I rialzi minori, invece, tra i 27 paesi dell'Ue sono stati registrati in Slovenia (+2,9%) e Slovacchia e Ungheria, entrambe al +7%. Per quanto riguarda la benzina, invece, l'Italia è tra i paesi in cui il prezzo è aumentato meno nel marzo 2026 rispetto al mese precedente, registrando un +4,8%. Prima dell'Italia, solo Slovenia (+2,4%), Slovacchia (+3,8%) e Ungheria (+4,7%). Sempre in merito alla benzine, gli aumenti maggiori infine sono stati riscontrati in Belgio (+15,1%), Svezia (+15%) e Austria (+14,8%).