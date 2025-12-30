Giornale di Brescia
Eurostar sospende tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles

LONDRA, 30 DIC - Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella rete elettrica. Intanto si segnalano centinaia di passeggeri in attesa nella stazione di St Pancras nella capitale britannica.

LONDRA

