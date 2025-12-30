Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Eurostar, 'riprendono i servizi con la riapertura parziale del tunnel'

AA

LONDRA, 30 DIC - Eurostar ha annunciato la ripresa dei servizi ferroviari dal Regno Unito all'Europa continentale con la "parziale riapertura" del tunnel della Manica in seguito al blocco dei treni causato da un problema alla rete elettrica. Ma resta comunque valido l'avviso ai passeggeri di posticipare il loro viaggio se programmato per oggi dato in precedenza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LONDRA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario