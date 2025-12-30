Eurostar, 'riprendono i servizi con la riapertura parziale del tunnel'
LONDRA, 30 DIC - Eurostar ha annunciato la ripresa dei servizi ferroviari dal Regno Unito all'Europa continentale con la "parziale riapertura" del tunnel della Manica in seguito al blocco dei treni causato da un problema alla rete elettrica. Ma resta comunque valido l'avviso ai passeggeri di posticipare il loro viaggio se programmato per oggi dato in precedenza.
