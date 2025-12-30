Eurostar esorta passeggeri a non viaggiare, gravi disagi nel tunnel della Manica

LONDRA, 30 DIC - Eurostar ha esortato i passeggeri a non viaggiare a causa di "gravi disagi" nel tunnel della Manica dovuti a problemi con la rete elettrica. "Ci rammarichiamo che i treni in servizio siano soggetti a gravi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto", ha dichiarato l'operatore dei servizi ferroviari tra la Gran Bretagna e l'Europa continentale sul suo sito web.