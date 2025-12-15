Giornale di Brescia
Europei e Usa, impegno per una forza multinazionale in Ucraina

BERLINO, 15 DIC - "I leader europei e degli Usa si sono impegnati a collaborare per fornire solide garanzie di sicurezza e misure di sostegno alla ripresa economica per l'Ucraina nel contesto di un accordo sulla fine della guerra". Lo si legge in una dichiarazione dei leader europei riuniti al summit di Berlino. Questo, fra l'altro, viene spiegato, includerebbe l'impegno a "fornire un supporto continuo e significativo all'Ucraina per rafforzare le sue forze armate, che dovrebbero rimanere al livello di 800.000 effettivi in ;;tempo di pace" e una "'forza multinazionale Ucraina' a guida europea, composta dai contributi delle nazioni disponibili nell'ambito della coalizione dei Volenterosi e sostenuta dagli Stati Uniti". Nonché "un meccanismo di monitoraggio e verifica del cessate il fuoco guidato dagli Stati Uniti con la partecipazione internazionale per fornire un allarme tempestivo di qualsiasi futuro attacco".

