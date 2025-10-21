'Europei e Kiev lavorano a piano di pace in 12 punti'
epa12238201 A Ukrainian soldier waits inside a trench while standing guard at one of the Kyiv Territorial Anti-Aircraft Defence positions in Kyiv, Ukraine, 14 July 2025. The Kyiv Territorial Anti-Aircraft Defence team works from mobile positions where they operate a Browning M2 12.7 calibre heavy machine gun which they mainly use to shoot down Shahed drones during Russian air strikes. EPA/MARIA SENOVILLA
AA
WASHINGTON, 21 OTT - Le nazioni europee stanno lavorando con l'Ucraina su una proposta in 12 punti per porre fine alla guerra della Russia lungo le attuali linee di battaglia, respingendo le rinnovate richieste di Vladimir Putin agli Stati Uniti affinché Kiev ceda territori in cambio di un accordo di pace. Lo riferisce Bloomberg sul suo sito.
