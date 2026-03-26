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Italia e Estero

Europarlamento, ok con condizioni all'intesa sui dazi con gli Usa

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BRUXELLES, 26 MAR - Via libera dell'Europarlamento, con condizioni, all'accordo Ue-Usa sui dazi. Gli eurodeputati, riuniti in sessione plenaria, hanno approvato a larga maggioranza la loro posizione negoziale in vista delle trattative con i Paesi Ue introducendo una serie di paletti: una clausola che sospende l'accordo in caso di nuovi dazi Usa, una clausola 'sunrise' che ne subordina l'entrata in vigore al rispetto degli impegni da parte di Washington, e una clausola 'sunset' che fissa la scadenza delle misure al 31 marzo 2028, salvo rinnovo.

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