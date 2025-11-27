Giornale di Brescia
Euroclear all'Ue, 'da uso asset costi debito più alti'

BRUXELLES, 27 NOV - L'uso degli asset russi implicherà "costi del debito più alti" per i governi europei. Lo ha sottolineato Euroclear, la società belga che detiene gran parte dei beni congelati di Mosca, in una lettera inviata alla Commissione Ue e visionata dal Financial Times. Secondo Euroclear il piano di prestiti per l'Ucraina sarebbe percepito come una "confisca" al di fuori dell'Ue e spaventerebbe gli investitori nel debito sovrano europeo. "Il premio di rischio che ne deriva porterà a un aumento sostenuto degli spread dei titoli di Stato europei, aumentando i costi di finanziamento per tutti gli Stati membri", si legge nel testo.

Argomenti
BRUXELLES

