Eurocamera, nessuna cessione di territori ucraini ai russi
AA
BRUXELLES, 27 NOV - "Nessun territorio occupato sarà mai riconosciuto come russo". È quanto afferma l'Eurocamera nella relazione sul piano di pace per l'Ucraina, approvata questa mattina a Strasburgo con 401 voti a favore, 70 contrari e 90 astenuti. La relazione inoltre riconosce gli sforzi negoziali degli Usa, ma critica "l'ambivalenza di Washington", giudicata "dannosa ai fini di una pace duratura". "Qualsiasi accordo, affermano gli eurodeputati, non potrà limitare il diritto dell'Ucraina a difendere sovranità e integrità territoriale, né la sua libertà di scegliere le proprie alleanze, senza veti russi".
