Eurallumina, quarto giorno a 40 metri con lo sguardo a Roma

PORTOVESME, 20 NOV - Gelo e pioggia incessante. Gli operai di Eurallumina hanno passato così la terza notte sul silo dello stabilimento di Portovesme a 40 metri di altezza, dove si sono asserragliati da lunedì per chiedere lo sblocco della vertenza e in particolare una soluzione immediata degli asset finanziari della proprietà UC Rusal, in stand by a causa delle sanzioni Ue. Ieri c'è stata la riunione del Comitato di sorveglianza finanziario del Mef ma non sono arrivate notizie da Roma, dove oggi, nel pomeriggio, la governatrice sarda, Alessandra Todde, incontrerà il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, per discutere della vertenza entrate in vista della Finanziaria regionale da 10 miliardi. "Attendiamo risposte da Roma, anche se c'è un po' di apprensione perché ci aspettavamo notizie in tempi più celeri - dice all'ANSA Enrico Pulisci della Rsa di Eurallumina - Ora auspichiamo che oggi possa arrivare una qualche notizia dall'incontro Todde-Giorgetti. Certo, da ieri il meteo non ci aiuta: è pesante stare quassù tra la pioggia e il gelo che dovrebbe acuirsi nelle prossime ore. Resistiamo in attesa di una soluzione".