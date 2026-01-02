Etna: vulcanologo Ingv, colata spettacolare ma lontana dai paesi

CATANIA, 02 GEN - "Intorno alla mezzanotte di questo capodanno 1 gennaio 2026 i sensori termici su satelliti hanno cominciato a misurare anomalie di calore in corrispondenza dell'Etna e in mattinata alcune immagini satellitari mostravano un nuovo flusso lavico che si stava formando nell'alta Valle del Bove, sotto la cresta di Serracozzo. Si è attivata una frattura eruttiva con alcune bocche, in prossimità del cono di Monte Simone, testimone di un'eruzione nel 1811-1812". Così il vulcanologo dell'Ingv-Oe di Catania, Boris Behncke, su Facebook, descrive la nascita della bocca effusiva nella desertica Valle del Bove dell'Etna, in prossimità di monte Simone, a circa 2.100 metri, da cui emerge una colata il cui fronte lavico ha raggiunto a quota 1.580 metri. "Così ha avuto inizio questa eruzione laterale, silenziosa - aggiunge Boris Behncke sul canale social - che sta alimentando una colata lavica molto spettacolare, che vista dal basso versante orientale dell'Etna sembra incredibilmente bassa e vicina ai paesi (che sarebbero Milo e Fornazzo). Per ora fortunatamente non è così, dal fronte più avanzato mancano circa 5 km a Fornazzo e 5.5 km a Milo, distanze non così facilmente superabili una volta una colata di lava ha già fatto un po' di strada a monte". "L'inizio dell'eruzione - spiega il vulcanologo dell'Ingv-Oe di Catania - non è stato visto né dagli abitanti etnei, né dalle telecamere, Ingv e private, perché il fianco orientale era avvolto da una densa copertura nuvolosa. Solo all'imbrunire era evidente un forte bagliore nelle immagini di alcune webcams, tra cui anche quella dell'Ingv a Vulcano! Nella marea di foto e video spettacolari che già da ore stanno inondando i social, queste immagini mie certamente non sono granché, ma sono quelle fatte con l'occhio del vulcanologo in cerca di punti di riferimento e per capire se alle bocche c'era attività esplosiva: infatti almeno due bocche stanno facendo un'attività di spattering, lancio di brandelli di lava incandescente fino ad altezze di qualche decina di metri". "Ancora una volta - sottolinea Boris Behncke - l'Etna ci ha sorpreso; il tremore vulcanico si stava affievolendo, i segni di attivtià esplosiva ai crateri sommitali erano sempre meno evidenti (a parte qualche sbuffo di cenere dai crateri Bocca Nuova e Nord-Est in giornata). Un colpo di scena solo pochi giorni dopo quello dei parossismi al cratere di Nord-Est del 27 dicembre... ma che vulcano incredibile che abbiamo qui".