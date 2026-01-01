Giornale di Brescia
Etna, colata nella Valle del Bove, fronte a quota 1.580 metri

CATANIA, 01 GEN - La bocca effusiva attiva nella Valle del Bove dell'Etna si trova in prossimità di monte Simone, a una quota circa di 2.100 euro sul livello del mare. Il fronte lavico più avanzato si trova attualmente a sud di Rocca Musarra, a quota 1.580 metri sul livello del mare. E' quanto emerge da sopralluoghi di personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania, e dall'analisi di immagini satellitari. Dal punto di vista dell'attività sismica e infrasonica, non si osservano variazioni significative rispetto al comunicato precedente. Le reti Gnss e tilt non mostrano sostanziali variazioni. Un modesto trend in decompressione è visibile nei segnali dello strainmeter di Monte Ruvolo.

