Etna: colata alimentata, fronte avanzato intorno a 1.420 metri

CATANIA, 02 GEN - Continua ad assere alimentata la colata che emerge della bocca effusiva nella Valle del Bove dell'Etna, in prossimità di monte Simone, a circa 2.100 metri sul livello del mare. Secondo osservatori presunti sul posto, il fronte lavico sarebbe avanzato arrivando a circa 1.420 metri di quota. Lo scenario eruttivo è quello di una zona desertica lontana dai centri abitati. L'allerta vulcanica per l'aviazione, il Vona, rimane di colore arancione, il terzo livello di allarme su una scala di quattro, ma l'attuale attività dell'Etna non impatta sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

Argomenti
EtnaCATANIA

