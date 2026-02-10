Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Etiopia, l'Onu esorta alla de-escalation nel Tigray

AA

GINEVRA, 10 FEB - La situazione nella regione del Tigray, nel nord dell'Etiopia, "rimane altamente instabile e temiamo che peggiorerà ulteriormente, aggravando la già precaria situazione umanitaria e dei diritti umani nella regione", ha dichiarato oggi l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Türk, invitando tutte le parti ad "allentare le tensioni prima che sia troppo tardi". Servono misure "urgenti di de-escalation". Dopo i recenti scontri tra l'esercito etiope e le forze regionali, l'Alto commissario chiede "sforzi concertati e costanti" da parte di tutte le parti, con l'aiuto della comunità internazionale: "Sono urgentemente necessari dialogo politico e misure volte a rafforzare la fiducia, non un nuovo ricorso alla violenza armata", afferma Türk in un comunicato reso noto a Ginevra. Gli scontri tra le Forze di Difesa Nazionale Etiopi (Endf) e le Forze di Sicurezza Regionali del Tigray (Tsf) si sono intensificati il ;;26 gennaio, in particolare nel nord-ovest della regione, vicino al confine con l'Amhara. Le Tsf si sono ritirate dall'area di Tselemti il ;;1° febbraio. "I civili sono di nuovo intrappolati tra tensioni crescenti" e le parti in conflitto avrebbero eseguito arresti per presunta affiliazione con la parte avversa. "Questo deve finire", insiste Türk. Inoltre "presunte gravi violazioni o abusi devono essere indagati tempestivamente e in modo indipendente". Nel sud e nel sud-est della regione del Tigray, vicino al confine con l'Afar, gli scontri tra le Tsf e le 'Forze di Pace del Tigray', una fazione rivale, continuano senza sosta, precisa il comunicato ricordando che oltre un milione di civili rimangono sfollati a causa del conflitto del Tigray del 2020-2022.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GINEVRA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario