'Etici e con valori cattolici', lo Ior lancia due indici azionari

CITTÀ DEL VATICANO, 10 FEB - L'Istituto per le Opere di Religione annuncia il lancio di due nuovi indici azionari: il Morningstar Ior Eurozone Catholic Principles e il Morningstar Ior Us Catholic Principles. "Entrambi i benchmark, sviluppati in collaborazione con Morningstar, fornitore leader di approfondimenti indipendenti sugli investimenti e soluzioni di indici, sono costruiti secondo le best practice di mercato e in conformità con i criteri etici cattolici, e sono stati concepiti per offrire un riferimento per gli investimenti cattolici nel mondo", spiega l'istituto vaticano facendo esplicito riferimento alla Dottrina sociale della Chiesa.