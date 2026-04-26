Estradato dall'Italia hacker cinese ricercato dagli Usa

ROMA, 26 APR - E' stato estradato negli Usa, a quanto si apprende, Zewei Xu, l'ingegnere cinese 33enne arrestato il 3 luglio del 2025 dalla Polizia a Malpensa su mandato degli Stati Uniti, con l'accusa di essere una spia. Secondo l'Fbi, l'uomo sarebbe stato parte di un team di hacker che avrebbe carpito informazioni anche su terapie e vaccini anti-Covid nel 2020. Lo scorso 16 aprile la Cassazione aveva rigettato il ricorso della difesa contro il provvedimento della Corte d'appello di Milano che, lo scorso 27 gennaio, aveva dichiarato accoglibile la domanda di estradizione. Nei giorni scorsi il ministero della Giustizia ha dato il via libera alla procedura di estradizione che è stata già eseguita.