Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'Estorsioni con metodo mafioso nei subappalti' in Toscana, 11 arresti

AA

FIRENZE, 12 APR - Un'inchiesta della Dda di Firenze per presunte intimidazioni finalizzate a rinegoziare i costi di lavori ottenuti da un'impresa edile in subappalto ha portato all'arresto, in esecuzione di misure cautelari, di 11 persone, tutte campane: 7 sono finite in carcere, 4 ai domiciliari. Gli indagati, spiega la procura, sono "gravemente indiziati, a vario titolo", di estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso, di minaccia a pubblico ufficiale e tentata violenza privata. L'inchiesta, 'Operazione Contractus', avviata ad aprile 2025 dai carabinieri di Siena con i contributi di Nil e Guardia di finanza di Siena, avrebbe svelato "un sistematico e violento tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico della regione Toscana". Gli arresti sono stati eseguiti dai militari senesi con il supporto dei colleghi delle province di Napoli, Caserta, Prato, Firenze e Udine. Effettuate perquisizioni domiciliari e nella sede legale dell'impresa edile P.R. Appalti. Si tratta di una srl, spiegano gli inquirenti, "con sede formale in Campania ma attiva nei subappalti pubblici e privati in vari cantieri del Centro Italia, inclusi lavori finanziati con fondi Pnrr" che gli indagati avrebbero usato "come paravento legale per attuare un controllo gestionale di altre imprese mediante meccanismi intimidatori. Il sistema prevedeva l'imposizione unilaterale della rinegoziazione dei contratti". Con "minacce e violenze, i titolari delle ditte appaltanti venivano costretti a modificare gli accordi 'a corpo' o 'a misura' in contratti 'ad ore'" così da consentire "di gonfiare fittiziamente i costi, registrando la presenza di un numero sproporzionato di operai o ore di lavoro mai effettuate, precostituendo crediti ingiustificati". In caso di rifiuto a liquidare le somme non dovute, gli indagati avrebbero reclamato il pagamento con "atti intimidatori e minacce fino all'occupazione dei cantieri". La procura definisce "significativa" "la caratura criminale e, pertanto, la pericolosità" degli indagati: alcuni "sono risultati collegati allo storico clan camorristico Moccia di Afragola". Il principale indagato intercettato avrebbe richiamato "esplicitamente la potenza del vincolo associativo per piegare ogni resistenza": "'Se mi arrestano a me... stanno altri mille soldati che rispondono ai miei ordini'".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FIRENZE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario