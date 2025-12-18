Estorsioni alle influencer, arrestato un 26enne nel Modenese

MODENA, 18 DIC - Ricattava giovani donne, influencer e creator sui social, attive in particolare sulle piattaforme Instagram e Onlyfans. Chiedeva alle ragazze del denaro, bannava i loro profili se le vittime non lo assecondavano, ad esempio con dei "mi piace" ai suoi contenuti, o se si rifiutavano di interagire con lui: vere e proprie estorsioni, sospettano gli inquirenti, nel mondo social. Per questo nei giorni scorsi un ragazzo di 26 anni, residente a Vignola, in provincia di Modena, è stato arrestato dai carabinieri in un locale di Spilamberto proprio mentre era in corso la registrazione della puntata del programma televisivo Le Iene, che ha smascherato con un servizio le azioni del giovane, particolarmente esperto d'informatica e che agiva all'insaputa dei genitori con i quali vive. L'ipotesi - riportano il Resto del Carlino e la Gazzetta di Modena - è che il 26enne compisse da tempo le estorsioni, utilizzando i social e arrivando a chiedere anche 300 o 400 euro per sbloccare i profili che aveva fatto bannare. Nel corso del servizio delle Iene mandato in onda martedì, il giovane è finito in manette dopo l'intervento dei carabinieri proprio mentre intascava 300 euro che la vittima gli aveva appena dato per sbloccare un profilo. L'uomo poco prima aveva mostrato un elenco delle influencer i cui profili era riuscito a far sospendere. Ieri in carcere a Modena si è svolta l'udienza di convalida. Non è chiaro quante siano le influencer vittime, ma le segnalazioni sarebbero numerose: "Se non interagivi con lui non potevi restare sui social", è una delle testimonianze andate in onda.