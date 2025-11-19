Estorsione tra i banchi di scuola, 16enne arrestato in Sardegna

CAGLIARI, 19 NOV - Estorsione tra i banchi di scuola a Dolianova, nel sud Sardegna, dove i carabinieri hanno arrestato uno studente di 16 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, nel corso della tarda mattinata di ieri, durante il momento di ricreazione all'interno di un istituto scolastico, il giovane avrebbe costretto un altro studente a consegnargli una felpa e un borsello. Per restituirgli il maltolto gli avrebbe chiesto denaro. Poi lo avrebbe anche minacciato con dei messaggi. Il ragazzino vittima dell'estorsione già in passato aveva raccontato ai professori di essere finito nel mirino del 16enne e ieri quando sono riprese le minacce si è nuovamente rivolto ai docenti che hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Dolianova. Perquisendo lo zaino del 16enne sono stati trovati borsello e felpa. Il 16enne è stato arrestato e adesso si trova in un centro di prima accoglienza per minorenni del Cagliaritano.