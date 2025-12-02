Espulsi dalla Colombia 9 membri di una setta ebraica

ROMA, 02 DIC - Le autorità colombiane hanno annunciato l'espulsione di nove membri di una setta ebraica ultraortodossa accusata di abusi sessuali su minori, poco più di una settimana dopo che i servizi di immigrazione avevano dichiarato di aver salvato 17 minori dal gruppo. La setta Lev Tahor è stata oggetto di indagini per maltrattamenti di minori in diversi paesi, tra cui Messico e Canada. Le immagini diffuse dalle autorità colombiane mostrano i membri della setta vestiti con tuniche nere mentre attraversano i controlli di sicurezza all'aeroporto di Medellín per imbarcarsi su un volo diretto a New York e incontrare le autorità statunitensi. Un portavoce dell'agenzia colombiana per le migrazioni ha affermato che alcuni dei minori, provenienti da vari paesi, tra cui Stati Uniti e Guatemala, sono stati trasferiti negli Stati Uniti sullo stesso volo per essere affidati ai servizi di protezione dell'infanzia statunitensi. Lev Tahor - in ebraico "cuore puro" - si è formata negli anni '80 e alcuni membri si sono stabiliti in Guatemala nel 2013. Le autorità stimano che la comunità sia composta da circa 50 famiglie provenienti da Guatemala, Stati Uniti, Canada e altri paesi. L'Interpol ha emesso avvisi di arresto per alcuni dei leader del gruppo. Nel dicembre 2024, le autorità guatemalteche hanno salvato 160 minori da una fattoria occupata da Lev Tahor, i pubblici ministeri hanno affermato che erano stati sottoposti a "gravidanza forzata, maltrattamenti e stupro".