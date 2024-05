Esposto Arcigay in procura a Napoli contro libro di Vannacci

NAPOLI, 03 MAG - Un esposto contro il generale Vannacci è stato presentato in procura a Napoli dall'Arcigay. Lo rende noto l'associazione che svolge attività nell'ambito della lotta alle discriminazioni. "I sottoscritti Massimo Arcangeli e Antonello Sannino, - si legge nell'esposto - annunciano di aver presentato in data odierna un esposto alla Procura della Repubblica di Napoli perché la magistratura valuti se sussistono i presupposti per ritenere che il volume 'Il mondo al contrario' di Roberto Vannacci, autopubblicato dal generale nell'agosto del 2023, sia un pericoloso veicolo di propaganda di idee, azioni, attività e comportamenti omofobi, sessisti e razzisti". "Nel riporre piena fiducia nell'operato della magistratura, - scrivono Arcangeli e Sannino - e nei valori di uno Stato costituzionale, che non può consentire in particolare a nessun cittadino italiano, tantomeno a un generale delle Forze Armate, il diritto di rivendicare sentimenti di odio e di disprezzo nei confronti di minoranze giudicate 'non normali', con inequivocabile riferimento alle comunità LGBTQIA+, i sottoscritti richiamano nel contempo tutti al senso di responsabilità, fuor della logica degli opposti estremismi, perché sia lo Stato di diritto ad adottare o a predisporre, per il tramite dei nostri ordinamenti, e con gli strumenti istituzionali di cui dispone, le misure confacenti al caso".