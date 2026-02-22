Giornale di Brescia
Esplosioni udite a Kiev dopo l'allerta missilistica

KIEV, 22 FEB - Diverse esplosioni sono state udite a Kiev, dove le autorità avevano precedentemente lanciato l'allarme per il rischio di attacchi con missili balistici. Lo hanno riferito i giornalisti dell'AFP. Fra due giorni sarà il quarto anniversario dell'invasione russa. "È stato dichiarato un allarme aereo a Kiev a causa della minaccia di un nemico che utilizza armi balistiche", ha dichiarato l'amministrazione militare della capitale ucraina poco prima delle esplosioni, udite intorno alle 4:00 ora locale.

