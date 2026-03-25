Esplosioni a Belgorod, la città russa senza elettricità

ROMA, 25 MAR - L'Ucraina ha gravemente danneggiato le infrastrutture energetiche della città russa di Belgorod con i suoi bombardamenti. Lo ha dichiarato il governatore Vyacheslav Gladkov su Telegram, come riferito dall'agenzia russa Tass e dall'agenzia ucraina Rbc. "Belgorod e il distretto di Belgorod sono stati oggetto di un attacco missilistico da parte delle Forze Armate ucraine. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono vittime. Sono stati causati gravi danni alle infrastrutture energetiche", ha scritto il governatore. Sono state registrate interruzioni nella fornitura di elettricità, acqua e riscaldamento. L'entità più precisa dei danni sarà valutata nelle prossime ore.