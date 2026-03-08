Giornale di Brescia
Esplosione Oslo, danneggiato un ingresso dell'ambasciata Usa

OSLO, 08 MAR - Il boato udito nella notte a Oslo era collegato all'esplosione di un ordigno che ha causato "lievi danni materiali" a uno degli ingressi dell'ambasciata statunitense. Non ci sono feriti, ha precisato la polizia della capitale norvegese. Al momento, sottolineano gli inquirenti, "è troppo presto" per determinare se l'esplosione sia da collegare al conflitto in corso tra Usa e Iran.

OSLO

