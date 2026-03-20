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Italia e Estero

Esplosione nella Città vecchia di Gerusalemme dopo lancio di missili da Iran

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TEL AVIV, 20 MAR - A seguito dell'ultimo lanci di missili dall'Iran, un'esplosione si è verificata nel quartiere ebraico della Città vecchia a Gerusalemme. Non è ancora chiaro se si tratti dell'impatto di un missile o di frammenti di intercettori. I servizi di soccorso riportano che non ci sono feriti. A seguito dell'impatto di missili dall'Iran nella città vecchia di Gerusalemme, a circa 350 metri dalla Moschea di Al Aqsa, il ministero degli Esteri israeliano ha postato: "Il regalo iraniano per Eid al-Fitr: missili su Al-Aqsa. L'attacco iraniano ai luoghi santi per tutte e tre le religioni rivela la follia del regime iraniano, che si professa religioso". Oggi cade il secondo giorno della festività musulmana di Eid al-Fitr con cui si conclude il mese del Ramadan. La Spianata delle Moschee è rimasta chiusa ai fedeli dall'inizio della guerra a causa delle restrizioni sugli assembramenti.

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