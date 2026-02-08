Giornale di Brescia
Esplosione in un impianto biotecnologico in Cina, 8 morti

ROMA, 08 FEB - Un'esplosione in uno stabilimento biotecnologico nel nord della Cina ha ucciso otto persone, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua. L'esplosione è avvenuta in uno stabilimento della Jiapeng Biotech Company nella provincia dello Shanxi, secondo l'agenzia, che ha citato le autorità locali. I media statali avevano inizialmente parlato di sette morti e una persona dispersa, prima di rivedere al rialzo il bilancio delle vittime. Il rappresentante legale dell'azienda è stato arrestato, ha riferito la stessa fonte. L'azienda ha sede nella contea di Shanyin, circa 400 chilometri a ovest di Pechino. Sono in corso operazioni di bonifica, secondo Xinhua, che ha segnalato la fuoriuscita di fumo giallo scuro dal luogo dell'esplosione. La causa non è ancora nota, ma una squadra è stata inviata per indagare. Un'esplosione in un'acciaieria nella Mongolia Interna a fine gennaio ha ucciso nove persone.

ROMA

