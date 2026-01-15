Giornale di Brescia
Esplosione in un edificio ad Arezzo, tre feriti

FIRENZE, 15 GEN - Un'esplosione si è verificata nel tardo pomeriggio in una palazzina a due piani a Il Matto, frazione di Arezzo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118, forze dell'ordine. Scattato il piano delle grandi emergenze. Da quanto appreso sono tre i feriti: una donna di 80 anni, rimasta ustionata e soccorsa in codice rosso, un uomo in codice giallo e una donna in codice verde. Quest'ultimi due avrebbero tra i 60 e i 70 anni. Pompieri al lavoro per verificare se possa esserci qualcuno sotto le macerie: per l'esplosione si è verificato un parziale crollo oltre a un incendio che è stato spento dai vigili del fuoco.

FIRENZE

