Esplosione in Svizzera, almeno 40 vittime e 100 feriti

ROMA, 01 GEN - In base alle informazioni fornite dalla Polizia Cantonale vallesana, ci sarebbero circa 40 morti e 100 feriti a causa dell'incendio di natura non dolosa avvenuto nel bar Constellation la notte scorsa a Crans-Montana, in Svizzera. Lo rende noto la Farnesina. Le vittime non sono identificabili a causa delle gravi ustioni riportate. L'Ambasciatore d'Italia in Svizzera e la Console Generale d'Italia a Ginevra si stanno recando a Crans-Montana. La Farnesina ha attivato a Roma una unità operativa con funzionari dell'Unità di Crisi e dell'Unità tutela degli italiani all'estero. Secondo la procuratrice generale Beatrice Pilloudla è esclusa la pista dell'attacco terroristico: "Un attentato può essere assolutamente escluso".