Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Esplosione in stazione sciistica svizzera, diversi morti

AA

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 01 GEN - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Secondo fonti della polizia ci sarebbero diversi morti. Diverse persone sono rimaste uccise e altre ferite nell'esplosione che ha devastato un bar nella lussuosa località sciistica alpina di Crans-Montana, ha dichiarato la polizia svizzera giovedì mattina. "C'è stata un'esplosione di origine sconosciuta", ha detto all'AFP Gaëtan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nella Svizzera sudoccidentale. "Ci sono diversi feriti e diversi morti". (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario