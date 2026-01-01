Esplosione in stazione sciistica svizzera, diversi morti

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 01 GEN - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Secondo fonti della polizia ci sarebbero diversi morti. Diverse persone sono rimaste uccise e altre ferite nell'esplosione che ha devastato un bar nella lussuosa località sciistica alpina di Crans-Montana, ha dichiarato la polizia svizzera giovedì mattina. "C'è stata un'esplosione di origine sconosciuta", ha detto all'AFP Gaëtan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nella Svizzera sudoccidentale. "Ci sono diversi feriti e diversi morti". (ANSA-AFP).