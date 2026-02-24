Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Esplosione in palazzina nel Veronese, morto un uomo sotto le macerie

AA

VERONA, 24 FEB - Una vittima è stata estratta dalle macerie della palazzina di Prun di Negrar (Verona) esplosa nel pomeriggio. Si tratta di un uomo, individuato sotto la massa di detriti dai Vigili del fuoco. In precedenza erano stati estratti altri due uomini e una donna. Tutti sono feriti in maniera non grave, e sono stati portati all'ospedale di Borgo Trento, a Verona. La palazzina era sviluppata su tre piani più una zona mansardata. La deflagrazione - forse innescata da una bombola di gas - ha investito il primo piano dell'edificio, facendo crollare l'intera struttura che è collassata. I vigili del fuoco hanno operato tra le macerie con il personale Usar (Urban Search And Rescue) specializzato nel soccorso in macerie, esplosioni, crolli e con unità cinofile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VERONA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario