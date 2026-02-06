Giornale di Brescia
Esplosione in moschea a Islamabad, almeno 12 morti e 25 feriti

ISLAMABAD, 06 FEB - E' di almeno 12 morti e 25 feriti il bilancio di un'esplosione che ha colpito un imambargah, un luogo di culto musulmano sciita, a Islamabad. Lo riferiscono all'ANSA fonti sanitarie e della polizia. Secondo le autorità, l'esplosione è avvenuta durante la preghiera del venerdì a Qasr-e-Khadijatul Kubra, un imambargah nella zona di Terlai, nella periferia della capitale. Testimoni oculari parlano di un attentato suicida, sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali. Squadre di soccorso sono accorse sul posto poco dopo l'esplosione, mentre le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nei principali ospedali della città.

